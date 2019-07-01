В Госдуме предлагают штрафовать издательства за отказ сотрудничать с библиотеками

В Госдуме посчитали, что издательства следует штрафовать за отказ сотрудничать с библиотеками.

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Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", депутат от "Справедливой России" Елена Драпеко предложила ввести штрафы в размере до 20 тыс. руб. за отказ предоставить библиотеке печатный или электронный экземпляр свежевыпущенных книг. По данным депутата, сейчас библиотеки получают всего лишь 15% от положенного им количества новых книг, а ответственность в КоАП за такое поведение издательств пока не предусмотрена.

Как правило, ответственность за предоставление электронной версии несет главред издания как должностное лицо. Кроме этого, она возлагается и на издательство, если оно является юрлицом. Штрафные санкции за нарушения предлагается сделать такими: для граждан – от 200 до 500 руб., для должностных лиц – от 1 до 2 тыс. руб., для юридических лиц – от 10 до 20 тыс. руб.

Напомним, недавно депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.