На Южном Урале экс-заместителя главы администрации сельского поселения будут судить за хищение бюджетных средств

Бывшего заместителя главы администрация Филимоновского сельского поселения будут судить за хищение бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2017 году совершила хищение бюджетных денежных средств путем составления фиктивных договоров подряда на выполнение работ, которые не выполнялись. В результате было похищено 136 тыс. руб.

Деньгами экс-чиновник распорядилась по своему усмотрению.