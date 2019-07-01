Даешь, Росмолодежь! После скандала на "Тавриде" ищут виновных, само ведомство молчит

Росмолодежь опозорилась и дурно прославила на всю страну форум на Тавриде, там, судя по раздающейся в сети критике, взору зрителей предстало не слишком патриотичное провокационное шоу. Во время спектакля под песню ВИА "Земляне" друг с другом целовались девушки, а в конце выступления актрисы устроили "конкурс мокрых маек" и намочили футболки всем зрителям мужского пола. На организацию форума выделяются деньги из государственного бюджета, а Росмолодежь напрямую подчиняется Правительству России.

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"Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья), и поцелуи страсть какие жаркие среди пар барышень с переменами партнерш, а после в пару стали сходиться два парня. Зал замер, реальный саспенс", - писал блогер Александр Кирьяков после шоу, однако, позже удалил пост.

Режиссер постановки - ученик Кирилла Серебренникова и актер "Гоголь-центра" Илья Ромашко. Неизвестно, был ли заранее согласован перформанс с поцелуями девушек и кто ответственен за скандальную постановку. Судя по всему, Росмолодежь - федеральный орган исполнительной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на создании равных условий для самореализации нашего подрастающего поколения - не собирается приносить извинения тем, кого оскорбила постановка, по крайней мере, таких заявлений не было с минувшей пятницы, когда стало известно о скандале. Мы направили в ведомство запрос, ответа пока не последовало. Что ж, задача по созданию эффективной реализации инновационного потенциала молодежи в обществе выполнена?

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал выступление в своем твиттере. "Лаборатория Gogol School вот так завершила свой спектакль, да еще под музыку легендарной группы "Земляне". Тот, кто это организовал - подонок", - написал Рогозин, но позже почему-то тоже удалил пост.

На платформе change.org появилась петиция с требованием "Лишить форум "Таврида" государственного финансирования", а также исключить его из перечня мероприятий, поддерживаемых государственными органами.

В Телеграм-каналах строят предположения, судя по всему, аналитики считают, что произошла сознательная провокация - скандальная история была специально сконструирована против куратора внутренней политики Сергея Кириенко. "Незыгарь" пишет (орфография и пунктуация сохранены):

"Учитывая, что провокация была организована фондом "Территория" Евгения Миронова, не исключена некая заинтересованность во всем этом Вячеслава Володина. Что не снимает с Новикова и руководства Росмолодежи вины в умении подставляться. Можно с уверенностью сказать, что сносить Кириенко никто не собирался, но сильный удар нанесен и административные способности его команды поставлены под сомнения. Все это будет иметь последствия в будущем".

"Футляр от виолончели", который читают более 75 тыс. человек, впрочем, пишет, что после скандала была оплачена PR-кампания в запрещенном Telegram, выпущена серия одинаковых постов о том, что Кириенко ничего не знал и был "искренне возмущен".

Напомним, что в 2017 году в молодежном лагере "Таврида" под Евпаторией побывал Владимир Путин, его сопровождал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. Тогда все заметили, какой большой акцент на молодежной политике был сделан АП - Путин все чаще стал посещать перед выборами молодежные форумы, общался с "Сириусом", состоялся "Недетский разговор с Владимиром Путиным" по НТВ в прямом эфире. В 2018 году Путин подписал указ, в соответствии с которым Росмолодежь напрямую подчиняется правительству России.

"Тогда был брошен клич о том, что нужно модернизировать молодежную политику, причем с прицелом на президентские выборы, и в первую очередь задача поставлена перед теми, кто отвечает за это по должности, это внутриполитический блок Кремля, - говорил в беседе с Накануне.RU политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. - Подчеркну - внутриполитический блок Кремля - это в первую очередь Кириенко, но не только он. Там есть и другие замглавы, которые отвечают за медийное освещение. Это и господин Громов, который за телевидение отвечает. То есть говорить, что это только сфера ответственности Кириенко, нельзя".

В любом случае, складывается ощущение, что после выборов тема с молодежной политикой потеряла свою актуальность и Росмолодежь особо не контролируется, а такие скандалы - подтверждают это?