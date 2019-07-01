В Свердловской области агрегат для переработки соломы насмерть раздавил рабочего

В селе Курьи в Сухоложском районе погиб рабочий.

Трагедия произошла днем 29 июня, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

30-летний мастер обнаружил поломку агрегата для переработки соломы, приподнял его домкратом и залез под него. В какой-то момент агрегат сдвинулся с места и придавил мастера.

Он получил смертельную черепно-мозговую травму, добавили в СК.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.