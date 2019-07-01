Пресс-секретарь Трампа получила по голове в драке американских и северокорейских журналистов

Новоиспеченный пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришем (до этого она была представителем первой леди – Мелании Трамп) прошла боевое крещение в самом прямом смысле этого выражения. Девушка оказалась между агрессивно настроенными друг к другу американскими и северокорейскими журналистами во время встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Пока американский и северокорейский лидеры разговаривали с глазу на глаз, журналисты из двух пулов пытались занять самые выгодные места у дверей зала заседаний, где проходила встреча.

По данным CNN, Гришем была втянута в "полномасштабную драку". Ее даже немного стукнули по голове.