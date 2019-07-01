Депутат Госдумы просит ФАС проверить рост тарифов на ЖКУ в Челябинске и Екатеринбурге в 2019 году

Депутат Госдумы Виталий Пашин просит Федеральную антимонопольную службу проверить исследование Института проблем естественных монополий о росте тарифов на ЖКУ в 2019 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий со ссылкой на исследование ИПЕМ отмечает, что в Екатеринбурге и Челябинске тарифы ЖКХ превышают установленные государством пределы.

"При этом по данным экспертов из международной аудиторско-консалтинговой сети "FinExpertiza", Свердловская и Челябинская области входят в число регионов с наибольшей задолженностью по ЖКХ. Фактический рост тарифов в Екатеринбурге составил 8,6%, в Челябинске — 5,4%", - сообщил он.

В связи с этим депутат намерен направить в ФАС запрос с просьбой проверить отчет экспертов и в случае, если информация подтвердится, принять меры реагирования.

Напомним, согласно исследованию, в текущем году значения индексов платы за коммунальные услуги в среднем по стране впервые c 2015 г. существенно возросли: на 4,46% против 4,29% в 2018 г. ИПЕМ проанализировал тарифы в 22 регионах с наибольшей численностью населения, в большинстве субъектов тарифы отклонялись от базовых в сторону повышения. В шести территориях из 22 тарифы равны базовым, в трех регионах (Московская область, Алтайский край и Омская область) фактические индексы превышают базовые значения даже с учётом допустимого отклонения.

Если рассматривать тарифы на ЖКУ с учетом "мусорной реформы", то темпы роста будут существенно выше. Так, в Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Омске прирост платы составит 8,5–9%. Как следствие, темп прироста платы за ЖКУ превысит окончательные значения индексов платы за коммунальные услуги в 10 из 15 городов-миллионников.