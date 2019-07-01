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Политика В России
коллаж, Ольга Глацких, Дмитрий Медведев (2018) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: "Хамство власти и раньше было, изменилось его восприятие обществом"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев собирается избавляться от проявлений хамства, которые допускают его однопартийцы и нередко чиновники исполнительной власти по отношению к простым людям.

Сделать это необходимо, по мысли Медведева, в том числе с помощью инструментов внутреннего контроля.

Поможет ли "единороссам" этот новый курс во взаимоотношениях с обществом и есть ли собственно причины для беспрецедентного взрыва хамских и откровенно глупых высказываний, допущенных представителями партии лишь в последнее время? Об этом Накануне.RU поговорило с директором Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве, политологом Павлом Салиным.

- А есть хоть какое-то логическое объяснение всем этим "макарошкам", "государство не просило вас рожать", "надо меньше есть" и так далее? Что происходит, почему отдельные представители элиты вдруг начали себе позволять оскорблять и унижать простых людей, как вы думаете?

- Я считаю, что никакого особенного взрыва в росте подобного рода заявлений и высказываний нет на сегодняшний день. Все это было и раньше, но есть один нюанс. Изменилось восприятие таких заявлений населением, сейчас оно гораздо более болезненно реагирует на эти вещи. Раньше вроде бы как было? Ну сказал кто-то глупость, ну и ладно! Теперь, когда люди все больше и больше чувствуют падение уровня жизни, падение доходов, все воспринимается острее.

- То есть люди просто стали острее воспринимать высказывания власть предержащих о себе?

- Во многом это так, изменилось восприятие. Конечно же, и сами представители власти своими заявлениями провоцируют иногда конфликты. При этом характерно, что если высшие чиновники стремятся продемонстрировать дружелюбный интерфейс общения с народом, то на уровне среднем и низшем, что называется, на местах, допускается как раз самый хамский тон в общении. Сложно сказать, почему так, наверное, здесь нужно обратить внимание и на интеллектуальный уровень высказывающихся.

- А изменение в восприятии, по вашему мнению, связано с изменениями уровня жизни?

- Извечный наш вопрос - мы должны поменять прокладку или систему? Раньше это однозначно решалось - меняем прокладку, все остальное нормально работает. Сегодня это уже не так, зреет понимание в необходимости корректировки или даже замены всей системы. Посмотрите на ситуацию с приходом молодых технократов в регионы на посты губернаторов. Как обычные граждане воспринимают их появление, как они оценивают их работу? Опросы фиксируют, что важнейшим критерием остается уровень жизни населения, уровень доходов. Да, появился этакий молодой технократ западного образца, образованный, улыбчивый, умеет общаться с людьми. Но это работает в положительную сторону лишь в первый период, в "медовый месяц", условно говоря. Дальше появляются раздражение и усталость, потому что чиновник на своем месте не может кардинально изменить жизнь людей к лучшему.

Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России(2019)|Фото: Накануне.RU

***

Добавим, что, как ранее отмечало Накануне.RU, проблема во взаимодействии представителей правящей "Единой России" с людьми и избирателями действительно вышла за все пределы разумного. Многие представители "ЕР", учитывая настроения избирателей, в нынешнюю избирательную кампанию вообще предпочитают идти на выборы как самовыдвиженцы, стараясь максимально дистанцироваться от партии и своих соратников.

На этом фоне благие пожелания премьер-министра страны и лидера "единороссов" по искоренению хамства в общении с простыми людьми выглядят, конечно, запоздалыми. Очевидно, что избиратель, раздраженный "пенсионной", а потом и "мусорной" реформами, повышением НДС, ростом тарифов на ЖКХ и ростом цен на продукты, уже определил для себя главного виновника своих бед. И этот виновник, что бы там ни вещали изо дня в день по федеральному телевидению записные пропагандисты, находится, по мнению все большего числа граждан, вовсе даже не за Атлантическим океаном, и даже не на Украине или в Грузии. Доказать "единороссам" обратное в ходе предвыборной кампании, которая завершится 8 сентября, видимо, будет чрезвычайно сложно.

А тут еще хамство и неумные высказывания отдельных представителей…

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Эксперт: "Хамство власти и раньше было, изменилось его восприятие обществом"

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Теги: Дмитрий Медведев, "Единая Россия", выборы



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Ранее 01.07.2019 07:26 Мск Медведев рассказал о хамстве в "Единой России"

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