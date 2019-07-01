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Политика За рубежом
Патриарх Константинопольский Варфоломей, Папа Римский, экуменизм (2016) | Фото: ejecentral

Фанар готов объединиться с римо-католиками и признать главенство римского папы

Константинопольский патриархат (Фанар) жаждет объединения с Римско-католической церковью и готов признать первенство римского папы. Об этом говорится в послании патриарха Варфоломея римскому папе Франциску, сообщается на сайте патриархата.
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Варфоломей сообщил, что "восстановление [евхаристического] общения между нашими церквями остается нашей искренней надеждой, главным объектом наших молитв и целью диалога" и "мы вместе идем по одному пути".

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность нашему общему продвижению по пути объединения наших церквей", - заверил он римского папу.

Отметим, что Константинопольский патриархат полностью называется так: Экуменический патриархат Константинополя (англ. The Ecumenical Patriarchate of Constantinople, греч. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως). В русском языке закрепился перевод "вселенский" (от "ойкумена" - обитаемый мир), хотя слово "экуменический" с ХХ века, когда возник экуменизм, более точно отражает действия Фанара. Экуменизм является неправославным течением, имея своей целью объединение всех христиан в единую организацию, т.е. "христианским глобализмом". Судя по посланию Варфоломея, Фанар готов в полной мере оформиться как экуменическая церковь и признать главенство римского папы.

Глава Фанара подчеркнул, что уже почти сорок лет совместная международная комиссия по богословскому диалогу работает над документом "Первенство и соборность во втором тысячелетии и сегодня" и он уже почти готов.

"Мы молимся, чтобы на следующем заседании в ноябре следующего года удалось завершить работу над текстом. Совместные размышления на эту важную тему необходимы для восстановления общения между нашими братскими церквями", - написал Варфоломей.

Он подчеркнул, что "соборность должна рассматриваться в контексте первенства", что отражено в Равеннском документе совместной международной комиссии по богословскому диалогу. И привел слова предыдущего римского папы Бенедикта XVI о том, что "председательство любви" римского папы подразумевает его ответственность за единство всех христиан.

Ссылка Варфоломея на Равеннский документ не является случайной. Накануне.RU упоминало о нем перед "всеправославным собором" на Крите в 2016 году, поскольку его целью являлось признание первенства Фанара в православном мире, о чем косвенно заявлял Варфоломей в связи с признанием им украинских раскольников. Равеннский документ был принят в 2007 году, когда православные церкви и Ватикан подписались под тем, что в первом тысячелетии епископ Рима был главным в христианстве.

Как заявил руководитель комиссии со стороны Римско-католической церкви, председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Вальтер Каспер 16 ноября 2007 года, Равеннский документ "открывает путь к признанию православными церквями первенства епископа Рима (папы)".

Таким образом, Фанар готов объединиться с Ватиканом и признать главенство римского папы. Этот будет переворотом, который хотят приурочить к 1700-летию Первого Вселенского Собора в 2025 году. Такой доклад для конференции в Москве, состоявшейся в конце февраля, подготовили афонские монахи Паисий Кареот, старец келии свв. Архангелов Хиландарского монастыря, и Епифаний Капсалиот, отшельник, который живет в лесу в Капсале. Они подчеркивают, что Фанар не зря добивается статуса начальника всего православного мира, чтобы затем привести его под власть римского папы. По их данным, Фанар и Ватикан уже согласовали совместное управление единой экуменической церковью, которую они создадут. Они призывают РПЦ вернуться к решениям Московского Собора 1948 года, объявившего экуменизм опасной ересью.

Отметим, что совещание в Равенне РПЦ бойкотировала, протестуя против приглашения Фанаром созданной им раскольнической "Эстонской апостольской православной церкви". В 2013 году Синод РПЦ принял документ "Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви", в котором претензии на первенство власти в Церкви отвергнуты.

Как сообщало Накануне.RU, Ватикан также готов предоставить подчиняющимся ему украинским униатам статус патриархата, чтобы включить в них "православных" раскольников, укрепить свое влияние на Украине и продолжить свою дальнейшую экспансию в православном мире.

Франциск и Варфоломей(2016)|Фото: miopapa.it

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Фанар готов объединиться с римо-католиками и признать главенство римского папы

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Теги: Фанар, церковь, православие, Ватикан, папа римский, Варфоломей, Франциск, экуменизм



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