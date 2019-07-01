23 Июля 2020
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Общество Курганская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане семья пострадавшего в пожаре мужчины ищет деньги, чтобы хоть как-то свести концы с концами

В Кургане родственники мужчины, который пострадал в пожаре, ищут деньги для дальнейшей реабилитации, передает корреспондент Накануне.RU.

В конце мая в Кургане в Затобольном поселке в доме №9 по улице Новой случился пожар - пострадавший Александр Сурин находился в этом доме в гостях у своего друга. Оба мужчины пострадали.

"Саша первую неделю провел в реанимации Курганской областной клинической больницы, где врачи боролись за его жизнь. В результате пожара он серьезно пострадал - у него обожжено 85% кожного покрова. Уже перенес две операции по пересадке кожи, впереди еще одна операция и долгое восстановление", - рассказала Накануне.RU супруга мужчины Таисья.

Сейчас Александр нуждается в круглосуточном уходе. Жена проводит с ним все свободное время - практически 24 часа в сутки. Сына Сережу, чтобы 9-летний мальчик не знал о трагедии, произошедшей с его отцом, отправили на две смены в загородный оздоровительный лагерь.

Как добавила Таисья, ее муж был единственным кормильцем в семье и сейчас полностью закончились все средства.

"Мы нуждаемся в поддержке добрых людей, у нас не хватает средств для существования и поддержки Саши. Ему ежедневно нужны качественные мясные и молочные продукты для восстановления кожных клеток, подгузники, салфетки, пеленки для ухода и гигиены - на это уходит очень много средств", - добавила жена Александра.

Семья просит всех неравнодушных - фонды, меценатов, просто неравнодушных людей - о помощи. Реквизиты счета Таисьи есть в распоряжении корреспондента Накануне.RU в Кургане Михаила Белокрылова.

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В Кургане семья пострадавшего в пожаре мужчины ищет деньги, чтобы хоть как-то свести концы с концами

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Теги: Александр Сурин, Таисья Сурина, Курган, больница, ожоги, пострадавший, деньги, средства



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