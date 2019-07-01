Эрдоган: Российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.

Как сообщает телеканал NTV, соответствующее заявление Эрдоган сделал на полях саммита G20 в Японии после переговоров с Дональдом Трампом.

Ранее на саммите турецкий президент сообщил, что в процессе поставок российских ЗРК С-400 в Турцию нет отсрочки. Россия должна поставить "Триумф" до конца 2019 года.

В Кремле на днях уточнили, что контракт подразумевает и частичную передачу технологий изготовления данного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Regnum.

Напомним, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.