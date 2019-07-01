Макаровский мост в Екатеринбурге открыт для автомобилей и общественного транспорта

В Екатеринбурге завершился первый этап реконструкции Макаровского моста.

С начала мая этого года там было ограничено движение автомобилей и общественного транспорта, а с сегодняшнего дня машины вновь смогут ездить по мосту. Первые автолюбители сигналили из машин в знак одобрения открытия движения, передает корреспондент Накануне.RU.

Скорость движения по мосту решили ограничить 40 км в час, сегодня-завтра там появятся камеры видеонабледения.

Движение трамваев по мосту обещают запустить с 1 сентября, а улицу Гражданскую откроют с 14 июля. Пешеходная и велосипедная дорожка на новой части моста недоступны до сентября, ходить можно пока по старой части.

В данный момент мэрия готовит документы о финансировании второго этапа реконструкции Макаровского моста, это приоритетный проект.