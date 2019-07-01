На Среднем Урале женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья

Полиция задержала 53-летнюю жительницу Североуральска, которая намеревалась сжечь вышку сотовой связи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых, в дежурную часть территориального ОВД поступил звонок от одного из операторов мобильной связи. Из сообщения следовало, что на объекте коммерческого предприятия в поселке Калья сработали датчики. На место происшествия был направлен наряд ДПС в составе старших сержантов Ивана Романчука и Александра Фишера.

"Подъехав к вышке, стражи правопорядка обнаружили то, чего явно не ожидали. Когда инспектор ГИБДД перепрыгнул через забор, он увидел человека, пытавшегося поджечь спичками обмотанные тряпками провода. Каково же было удивление полицейских, узнавших, что пироманом оказалась женщина. При осмотре площадки нашли пластмассовую бутылку с, предположительно, легковоспламеняющейся жидкостью. Задержанную гражданку представители МВД доставили для установления личности и причин ее противоправного поступка в райотдел. Сыщики выяснили, что поджигательница местная, не работающая, ранее не судима. В карманах ее одежды лежали спички, фонарик и баллон с перцовым газом.

Примерно месяц назад дама якобы посмотрела в сети Интернет видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населенных пунктов, опасны для здоровья и являются причинами различных заболеваний, в том числе инсультов и онкологии. Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее, мол, и созрел криминальный план по уничтожению строения. Чтобы муж крепче спал, пока она задуманное доводила до логического финала, купила ему бутылку водки. Но такому сценарию сбыться было не суждено, сотрудники полиции Североуральска сработали оперативно", - прокомментировал полковник Горелых.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.