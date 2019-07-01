В Москве в суд передано уголовное дело похитителя картины Куинджи

В Замоскворецкий районный суд Москвы передано уголовное дело в отношении 33-летнего Дениса Чуприкова, который в январе этого года из Третьяковки украл картину Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Его обвиняют по статье "хищения предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, повлекшее их порчу", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Москвы.

Ранее Чуприкова направили на психиатрическую экспертизу. Он уже признал свою вину и написал чистосердечное признание.

Сейчас мужчина находится под стражей.