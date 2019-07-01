Число жертв наводнения в Иркутской области достигло семи

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек.

Как сообщает ТАСС, по данным источника, неизвестна судьба девяти человек. Среди пропавших без вести есть ребенок.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области из-за паводков погибли пять человек. Пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка.

Подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия в Тулуне и прорвала дамбу.

Всего в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек.

Ранее Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком. Перед этим президент провел совещание в Иркутской области.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.