В Магнитогорске задержали подозреваемого в убийстве мужчины на территории гаражного кооператива

В Магнитогорске "по горячим следам" задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено на территории гаражного кооператива утром 28 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении убийства задержан 30-летний местный житель. По версии следствия, он несколько раз выстрелил в потерпевшего. от полученных травм мужчина скончался.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.