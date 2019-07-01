65-летняя Люба Успенская ищет донора яйцеклетки – собирается делать ЭКО

Звезда шансона Любовь Успенская, недавно отметившая 65-летний юбилей, хочет еще раз стать мамой. На своей странице в Instagram певица объявила, что ищет донора яйцеклетки для ЭКО. Неизвестно, хочет ли она сама выносить беременность или ей нужна суррогатная мама.

"Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом P.S. Интим не предлагать", - пишет Успенская.

У Любови есть 30-летняя дочь Татьяна, родившаяся в четвертом (текущем) браке певицы с бизнесменом Александром Плаксиным. Согласно данным "Википедии", в юности у артистки была беременность, закончившаяся трагически: сыновья-близнецы умерли (один при родах, другой – через несколько дней после них). Это было в первом браке Успенской – в возрасте 17 лет она вышла замуж за Виктора Шумиловича.

В комментариях Успенской пишут, что история немного похожа на хайп по типу устроенного Бари Алибасовым, а еще советуют взять ребенка из детдома, ведь он все равно не будет для Любы родным, если яйцеклетку возьмут от донора (правда, поучаствовать может ее муж).