23 Июля 2020
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Образование Приволжский ФО Пермский край
катер, школа, гараж (2019) | Фото: vk.com/podchaik

В Чайковском директора школы уволили из-за катера в школьном гараже

Родители учеников школы №10 города Чайковский обратились с письмом в поддержку экс-директора учебного заведения Валентины Дерюшевой с просьбой восстановить ее в должности, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем обращении родители говорят о заслугах директора, почетного работника образования РФ и отмечают, ее роль в развитии школы. Текст обращения опубликован в социальных сетях

По информации местного портала "ЧЕ", обращение родителей будет рассмотрено на завтрашнем внеочередном заседании городской думы. На место уволенного директора якобы уже есть кандидатура - им может стать экс-первый заместитель главы Чайковского района и бывший директор лицея "Синтон" Алексей Новиков.

катер, школа, гараж(2019)|Фото: vk.com/podchaik

Руководитель учебного заведения, как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, была уволена на основании п. 2 стр. 278, т.е. по решению собственника. Увольнение связано с тем, что администрация школы сдала в аренду школьный гараж, не поставив в известность управление образование. Об этом стало известно из-за фотографии катера в группе "Подслушано Чайковский" социальной сети "ВКонтакте". Снимком заинтересовалась городская прокуратура и 31 мая главе Чайковского городского округа Юрию Вострикову было внесено представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего порядок распоряжения муниципальным имуществом. Также в отношении Валентины Дерюшевой было возбуждено дело об административном правонарушении. По неофициальным данным, школьный гараж для хранения катера арендовал бывший заместитель генерального директора "Газпром трансгаз Чайковский" Сергей Кельдибеков.

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В Чайковском директора школы уволили из-за катера в школьном гараже

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Теги: директор, Валентина Дерюшева, гараж, катер, увольнение



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