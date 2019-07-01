23 Июля 2020
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Владимир Путин, Прямая линия (2019) | Фото: youtube.com

Путина попросили проверить покупку гостиницы в Серове, где не было денег на ремонт моста

Президента России Владимира Путина попросили проверить возможные факты коррупции в уральском городе Серов.
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С открытым обращением к главе государства выступила местный юрист Анастасия Семеновых. По ее данным, речь идет о покупке за счет бюджетных средств по цене около 50 миллионов рублей гостиничного комплекса "Надеждинский", в котором также расположен ресторан. Автор обращения отмечает, что в Серове накопилось множество проблем, но власти не занимаются их решением, а покупка возмутила общественность и жителей.

"Данное решение с подачи главы Серовского городского округа Сизикова принято думой Серовского городского округа, в которой большинство депутатов являются сотрудниками предприятий и структур УГМК, а депутат и председатель комиссии думы Гребенева (директор по правовым вопросам ПAO "Надеждинский металлургический завод" (структура УГМК), согласно выписке из ЕГРЮЛ, является владельцем 50% доли ООО "Гостиничный комплекс "Надеждинский", совладельцем 25% доли является другой депутат думы и председатель думы комиссии Чернецова (заместитель директора по общим вопросам ПAO "Надеждинский металлургический завод")", - говорится в обращении, которое есть в распоряжении Накануне.RU.

Семеновых обращает внимание, что Чернецова также владеет 50% входящего в гостиничный комплекс ресторана "Надеждинский".

"Возможно, указанные депутаты и их работодатель ПAO "Надеждинский металлургический завод" (входящий в УГМК), по вышеуказанной покупке за счет бюджетных (народных) средств пытаются по цене практически в 50 миллионов рублей по-простому говоря "втюхать" Серовскому городскому округу им уже ненужный убыточный гостиничный комплекс, что и необоснованно, и незаконно", - заявляет автор обращения.

"На основании вышеуказанных фактов, которые волнуют большинство жителей Серовского городского округа, просим... провести проверку, выяснив, имеется ли в вышеуказанных действиях коррупция", - говорится в обращении.

Как сообщало Накануне.RU, недавно СКР возбудил дело против серовских чиновников, из-за которых жителям пришлось самим ремонтировать мост.

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Путина попросили проверить покупку гостиницы в Серове, где не было денег на ремонт моста

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Теги: Путин, Серов, коррупция



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Ранее 23.07.2019 15:19 Мск Следственный комитет проверит покупку гостиницы в Серове, с которой просили разобраться Путина

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