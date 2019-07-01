В Дагестане задержали чиновников, присвоивших выделенные на школы 240 млн рублей

В Дагестане арестованы трое заместителей директора республиканского государственного казенного учреждения (ГКУ) "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомедамин Казакбиев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России, в 2017 году они незаконно подписали контракты на строительство школ в разных районах Дагестана.

Из-за их действий бюджет потерял свыше 240 млн рублей. Все трое подозреваются в превышении служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов.

Задержания по коррупционным делам начались в Дагестане некоторое время назад. В июне председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, его заместителей и еще двух сотрудников ведомстваотправили под арест на два месяца. Их подозревают в незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах республики.

Ранее сообщалось, что экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова допросят в качестве свидетеля по уголовному делу против бывших высокопоставленных чиновников республики.