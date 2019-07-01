23 Июля 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Николай Валуев (2019) | Фото:instagram.com/nickvaluev

Николай Валуев чуть не улетел с обрыва в ДТП на "дороге смерти"

Депутат Госдумы и бывший боец Николай Валуев отдыхает с друзьями на Дальнем Востоке. На нескольких автомобилях компания ехала по трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае. Сначала путешественники столкнулись с ямочным ремонтом дороги: в ночи дорожные рабочие закидывали асфальтом дыры. " Трасса Лидога-Ванино Хабаровский край. Ремонт дороги. Дальше ещё интереснее. Дыры до 30 см глубиной...., - снимает и комментирует происходящее Валуев для своей страницы в Instagram. - Только лопата и асфальт. 21 век. И всё. Несчастные автомобилисты...".

Дальше Валуев выясняет, что трасса является федеральной и его гнев начинает расти. В какой-то момент Николай и его компаньон, снимающие свой путь из автомобиля, называют трассу "дорогой смерти". Депутат обещает, что покажет снятые кадры министру транспорта России Евгению Дитриху.

И как апофеоз – поломка автомобиля на краю обрыва. "У рамного Dodge (мощный внедорожник) не выдержала ось", - говорит Валуев, его оператор снимает машину в яме.

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Николай Валуев чуть не улетел с обрыва в ДТП на "дороге смерти"

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Теги: николай валуев, дтп, ямочный ремонт, федеральная трасса



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