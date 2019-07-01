На Ямале у пострадавших от взрыва газового баллона - ожоги, отравление угарным газом, ЧМТ

Среди травм, которые получили пострадавшие от взрыва газовой смеси на трассе Новый Уренгой – Тарко-Сале, - термические ожоги, отравление угарным газом, закрытая черепно-мозговая травма, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Напомним, сегодня утром на 609 км трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале во время сварки в дренажном колодца, которую делали сотрудники ООО "ЛенГазСпецстрой", произошёл взрыв газового баллона.

"Шестерых пострадавших эвакуировали санавиацией в центральную городскую больницу Нового Уренгоя. Диагнозы – термические ожоги лица, грудной клетки, отравление угарным газом, закрытая черепно-мозговая травма", - сообщили в департаменте.

В частности, у 37-летнего пострадавшего – ожоговый шок, ожоги 40% тела. У другого рабочего, которому 21 год, - отравление угарным газом и закрытая ЧМТ.

"У остальных – термические ожоги", - отметили в департаменте.