Новосибирскую область тоже топит: из-за аномальных осадков в пяти районах ввели режим ЧС

Из-за аномальных дождей режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти районах Новосибирской области.

По словам главы регионального минсельхоза Евгения Лещенко, речь идет о Убинском, Венгеровском, Татарском, Усть-Таркском, Чановском районах.

Введение режима ЧС по тем же причинам также возможно еще в четырех районах региона, отмечает РИА Новости.

Напомним, ранее подтопление территорий в Иркутской области началось из-за сильных ливней. В результате паводка погибли пять человек, пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка, погибло 5 человек, 97 человек госпитализированы. Судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Всего в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек.