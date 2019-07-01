Российские авиакомпании увеличили объем пассажирских перевозок на 12,3%

Российские авиакомпании за пять месяцев с начала 2019 года перевезли более 44,88 млн пассажиров – это рост в 12,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Международные перевозки при этом выросли на 18% - до 18,7 млн, внутренние – на 8,4% - до 26,2 млн пассажиров. Такие данные в свежем отчете приводит Росавиация.

В число ведущих по количеству перевезенных пассажиров компаний вошли "Аэрофлот", S7, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии". На этих перевозчиков пришлось 66,4% от общего объема перевозок в гражданской авиации.

Стоит отметить, что рост перевозок сопровождается ростом цен на авиакеросин. Этот фактор может уже в ближайшее время оказаться сдерживающим для рынка, считают как представители авиакомпаний, так и эксперты отрасли, соглашаются даже члены правительства. Так, в Минфине готовят механизм сдерживания роста цен на авиабилеты, а в Минтрансе поддерживают идею присоединить производителей керосина к соглашению правительства с нефтяниками по сдерживанию роста цен на нефтепродукты. Правда, с 1 июля соглашение перестало действовать, но не исключено, что в дальнейшем к "замораживанию" снова прибегнут.