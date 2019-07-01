Российские авиакомпании увеличили объем пассажирских перевозок на 12,3%

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Российские авиакомпании увеличили объем пассажирских перевозок на 12,3%

Российские авиакомпании за пять месяцев с начала 2019 года перевезли более 44,88 млн пассажиров – это рост в 12,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Международные перевозки при этом выросли на 18% - до 18,7 млн, внутренние – на 8,4% - до 26,2 млн пассажиров. Такие данные в свежем отчете приводит Росавиация.

В число ведущих по количеству перевезенных пассажиров компаний вошли "Аэрофлот", S7, "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии". На этих перевозчиков пришлось 66,4% от общего объема перевозок в гражданской авиации.  

Стоит отметить, что рост перевозок сопровождается ростом цен на авиакеросин. Этот фактор может уже в ближайшее время оказаться сдерживающим для рынка, считают как представители авиакомпаний, так и эксперты отрасли, соглашаются даже члены правительства. Так, в Минфине готовят механизм сдерживания роста цен на авиабилеты, а в Минтрансе поддерживают идею присоединить производителей керосина к соглашению правительства с нефтяниками по сдерживанию роста цен на нефтепродукты. Правда, с 1 июля соглашение перестало действовать, но не исключено, что в дальнейшем к "замораживанию" снова прибегнут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские авиакомпании увеличили объем пассажирских перевозок на 12,3%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакомпании, пассажирские перевозки, трафик, росавиация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров