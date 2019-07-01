23 Июля 2020
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Политика Челябинская область
ПМЭФ-2019, Алексей Текслер (2019) | Фото: forumspb.com

Текслер предложил Мякушу, Гартунгу и Павловой войти в сенаторскую тройку

Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил председателю Законодательного собрания региона Владимиру Мякушу, депутату Госдумы Валерию Гартунгу и уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой войти в сенаторскую тройку. Об этом глава региона заявил во время посещения нового детского сада в Чурилово.

В ходе рабочего визита его сопровождали Владимир Мякуш, Маргарита Павлова и Валерий Гартунг.

"Я обращаюсь к коллегам, которые стоят рядом со мной. Приглашаю вас войти в мою управленческую команду, "тройку сенаторов". У каждого есть шанс после 8 сентября стать членом Совета Федерации", - цитирует Алексея Текслера 1obl.ru.

Глава области отметил, что позиция членов Совета Федерации крайне важная и каждый из трех претендентов достоин ее.

Все трое ответили согласием.

В настоящий момент сенатором от исполнительной власти Челябинской области является Ирина Гехт. Ранее мы писали, что она может занять место Евгения Редина в областном правительстве.

Добавим, что 29 июня делегаты конференции регионального отделения "Справедливой России" в Челябинской области решили поддержать на выборах губернатора Алексея Текслера. Региональную ячейку партии возглавляет Валерий Гартунг.

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Текслер предложил Мякушу, Гартунгу и Павловой войти в сенаторскую тройку

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Теги: Алексей Текслер, Владимир Мякуш, Валерий Гартунг, Маргарита Павлова,



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