ФК "Урал" покинули два защитника - истекли контракты

Защитники Сергей Брызгалов и Владимир Хозин покинули ФК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, у обоих завершился срок действия контрактов. Продлевать соглашения не стали.

Напомним, Брызгалов пополнил состав "Урала" летом прошлого года и провел в минувшем сезоне 16 матчей в РПЛ, отметившись одним забитым мячом.

Что касается Хозина, то он стал "уральцем" в сезоне-2013/14, на его счету 56 матчей в Премьер-лиге и пять забитых мячей. В прошлом сезоне Владимир на правах аренды выступал в составе "Арарат-Армения" и выиграл со своим новым клубом золотые медали местного чемпионата.

Как сообщало Накануне.RU, недавно футбольный клуб "Урал" заключил контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком.