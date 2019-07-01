23 Июля 2020
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Спорт Свердловская область
Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), ФК Урал, Доминик Динга, Владимир Хозин, Алексей Евсеев (2018) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" покинули два защитника - истекли контракты

Защитники Сергей Брызгалов и Владимир Хозин покинули ФК "Урал".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, у обоих завершился срок действия контрактов. Продлевать соглашения не стали.

Напомним, Брызгалов пополнил состав "Урала" летом прошлого года и провел в минувшем сезоне 16 матчей в РПЛ, отметившись одним забитым мячом.

Что касается Хозина, то он стал "уральцем" в сезоне-2013/14, на его счету 56 матчей в Премьер-лиге и пять забитых мячей. В прошлом сезоне Владимир на правах аренды выступал в составе "Арарат-Армения" и выиграл со своим новым клубом золотые медали местного чемпионата.

Как сообщало Накануне.RU, недавно футбольный клуб "Урал" заключил контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком.

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ФК "Урал" покинули два защитника - истекли контракты

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Теги: защитники, Урал, контракты



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