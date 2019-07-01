Уникальный исторический памятник в Кунгуре, где в марте рухнула крыша, ждет реконструкция

Кунгурский Гостиный двор ждет реконструкция: разработана научно-проектная документация, в конце июня проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, сообщили Накануне.RU, в пресс-службе правительства Прикамья.

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По словам министра по управлению имуществом края Николая Гончарова, пока говорить о конкретных планах о реконструкции объекта рано - необходимо получить заключение Главгосэкспертизы России.

Проект реконструкции предусматривает возможность размещения в здании фуд-корта, магазинов, офисных помещений и банка, а также экспозиционных залов. Кунгурский Гостиный двор является памятником архитектуры федерального значения. Он был построен в 1865-1876 г. по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского.

Отметим, что всего в России три здания подобного типа. Два других находятся в Санкт-Петербурге и в Костроме.



Здание кунгурского Гостиного двора передано на ответственное хранение подведомственному учреждению краевого минимущества в ноябре 2018 года. Объект прошел процедуру консервации и находится под охраной. Добавим, что в марте этого года - крыша здания пострадала из-за неубранного снега. Деревянные балки не выдержали тяжести снежного покрова и рухнули вниз