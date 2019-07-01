В Анадыре Ан-26 выкатился за пределы ВПП

Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Угольный" в Анадыре. По данным telegram-канала "112", на борту находился только экипаж, пострадавших нет, у самолета повреждены стойки шасси.

Судя по фото, опубликованному в сети, самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Компания на самолетах-лабораториях проверяет состояние радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

Напомним, на прошлой неделе в результате жесткой посадки и выкатки за пределы ВПП в Нижнеангарске попал в аварию самолет Ан-24. Погибли пилот и бортмеханик, несколько человек получили травмы.