Причиной пожара на городской ярмарке в Магнитогорске могло стать короткое замыкание электропроводки

Пожар на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске произошел из-за короткого замыкания электропроводки в помещении павильона "Узбекская кухня", сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, ночью 30 июня произошел пожар на Центральной городской ярмарке. Горели одноэтажные павильоны из профнастила. Из-за позднего сообщения о ЧП в экстренную службу и сильного ветра огонь быстро распространился. Пожар тушили по повышенному номеру сложности. Он был локализован в 04.56 часов. Общая площадь возгорания составила около 2,3 тыс. кв.метров.

На тушении пожара были задействованы 90 человек и 29 единиц техники.

Как рассказали в пресс-центре ГУ МЧС, в июле 2018 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 Магнитогорска была организована проверка городской ярмарки, по результатам которой за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что повторная проверка, которая запланирована на июль, будет проведена с особой тщательностью.