Правила продажи молочных продуктов изменились с 1 июля
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Соответствующее постановление российского правительства было принято в конце января.
Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира необходимо размещать на отдельной полке, сообщает Regnum.
В прошлом году министерство сельского хозяйства выступило за полный запрет использования растительных жиров в молочных продуктах.
При этом одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло. С середины 2018 года на молочных продуктах появилась надпись, указывающая на наличие его в составе.