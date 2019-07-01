23 Июля 2020
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Общество В России
продукты, магазины, цены, молоко (2015) | Фото: Накануне.RU

Правила продажи молочных продуктов изменились с 1 июля

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Соответствующее постановление российского правительства было принято в конце января.

Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира необходимо размещать на отдельной полке, сообщает Regnum.

В прошлом году министерство сельского хозяйства выступило за полный запрет использования растительных жиров в молочных продуктах.

При этом одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло. С середины 2018 года на молочных продуктах появилась надпись, указывающая на наличие его в составе.

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Правила продажи молочных продуктов изменились с 1 июля

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Теги: молочные продукты, продажа



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