Правила продажи молочных продуктов изменились с 1 июля

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Соответствующее постановление российского правительства было принято в конце января.

Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира необходимо размещать на отдельной полке, сообщает Regnum.

В прошлом году министерство сельского хозяйства выступило за полный запрет использования растительных жиров в молочных продуктах.

При этом одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло. С середины 2018 года на молочных продуктах появилась надпись, указывающая на наличие его в составе.