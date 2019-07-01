В Таиланде могут ввести обязательные страховки для иностранных туристов

Возможность введения обязательного страхования иностранных туристов (в том числе российских) рассматривают в Таиланде. Такая мера может быть внедрена уже к концу этого года, сообщают тайские СМИ со ссылкой на госрегулятора.

Обязательное страхование будет распространяться на тех иностранных туристов, что въезжают в страну без страховки. Взносы будут поступать в специальный фонд, покрывающий расходы на лечение и репатриацию. Оформлять документ будут на паспортном контроле в аэропорту.

Уже известны и размеры покрытия страховки. Так, в случае смерти иностранца на расходы, связанные с экспертизой и перевозкой тела выплатят до 1 млн бат (более 2 млн руб.) с максимальным сроком до 30 дней. Стоить страховка будет, предположительно, 20 бат (41 руб. по текущему курсу), передает РБК.

Стоит отметить, что довольно распространены случаи, когда наши соотечественники либо совсем не оформляют страховку, либо она не покрывает расходов, которые им приходится нести в случае травмирования или болезни в Таиланде. Тогда подобными гражданами вынуждено заниматься посольство или деньги им на выручку начинают собирать друзья и родственники в России.