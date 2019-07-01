Куйвашев утвердил план по составлению проекта свердловского бюджета на будущий год

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Согласно распоряжению, областные министерства и ведомства, а также муниципалитеты должны предоставить в Минфин данные для подготовки проекта основного финансового документа региона. Это предварительные показатели прогноза социально-экономического развития, статистика, прогноз поступлений платежей в консолидированный бюджет Свердловской области, а также предложения по расчетам, информация о планируемой численности получателей мер социальной поддержки, сведения о прогнозных значениях сводного индекса потребительских цен (инфляции) и другие документы для бюджетного планирования.

Как пояснили в министерстве финансов области, традиционные согласительные процедуры с муниципалитетами запланированы на сентябрь. В октябре Евгений Куйвашев утвердит основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Законопроект о региональном бюджете должен быть представлен в Законодательное собрание в ноябре текущего года.