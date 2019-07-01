В Кургане судят банду из Челябинска, занимавшуюся сбытом поддельных банкнот

В Курганский городской суд передано уголовное дело в отношении четверых жителей Челябинска - молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет в Кургане сбывали поддельные денежные купюры.

Через интернет злоумышленники покупали подделки достоинством 5 тыс. руб., которые были похожи на настоящие деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Молодые люди выбрали интересную схему незаконной наживы - приехав в Курган, они на "Авито" нашли несколько объявлений, в которых предлагалось купить дорогие мобильные телефоны. За несколько часов сообщники купили три телефона общей стоимостью около 90 тыс. руб. Расплачивались за покупку они поддельными деньгами.

Всего челябинские "залетчики" сбыли в Кургане 19 поддельных купюр.

Спустя некоторое время всех четверых задержали, сейчас они ждут суда под подпиской о невыезде.