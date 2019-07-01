В Перми снесут дома, на которые упал строительный кран

В Дзержинском районе Перми снесут три дома по адресу ул. Решетникова 20/1, 20/2 и 22, на которые вечером 27 мая упал башенный кран.

По данным РБК Пермь, решение было принято 28 июня на заседании межведомственной комиссии администрации Дзержинского района. С докладом о состоянии домов выступил проектный институт реконструкции и строительства. В связи с неудовлетворительным состоянием объектов было принято решение включить дома в список, подлежащих к сносу.

В администрации Дзержинского района Накануне.RU подтвердили эту информацию.

Напомним, инцидент произошел 27 мая, вечером. В результате ЧП пострадала машинистка. Она была госпитализирована. Владелец упавшего на жилые дома крана, строительная группа (СГ) "Развитие", на время изучения обстоятельств инцидента, переселила жильцов из разрушенных домов. По предварительным данным, к падению крана привело резкое ухудшение погоды, а также баннер, который подрядная организация разместила на строительном кране.