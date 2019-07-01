На АрМИ-2019 Россию представят волгоградские военные инженеры

Победой команды из города Волжский Волгоградской области завершился российский этап конкурса "Инженерная формула" в Тюмени. Волжане будут представлять Россию на аналогичном международном соревновании, который проводится в рамках "АрМИ-2019", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Капитан команды Олег Рябов сказал, что победа была ожидаемой. В его команде выступили 16 человек.

"Мы тренировались и у себя в части, и на трассе, подготовили технику. Вышли и победили", - сказал он.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вручил победителям переходящий кубок, вымпел, медали и призы от правительства Тюменской области. Серебряный кубок и медали получила 14-я отдельная бригада Восточного военного округа (село Вятское, Хабаровский край), третье место заняла 45-я отдельная бригада Западного военного округа (посёлок Нахабино).

"Несмотря на разные места, команды показали высокие результаты, перекрыли многие показатели. Это очень приятно отметить мне как начальнику инженерных войск. Самое главное - не было нарушений техники безопасности, это говорит об обученности личного состава, мы способны выполнять задачи и в мирное время", - отметил Юрий Ставицкий.

Отметим, на конкурс "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр-2019 в Тюмени приедут команды из Казахстана, Пакистана, Лаоса, Китая и других стран. Многие будут впервые выступать на российской технике, поэтому подготовка начнется заранее.