На АрМИ-2019 Россию представят волгоградские военные инженеры

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Тюменская область
Российский этап конкурса АрМИ-2019 Тюмень (2019) | Фото: Сергей Елесин

На АрМИ-2019 Россию представят волгоградские военные инженеры

Победой команды из города Волжский Волгоградской области завершился российский этап конкурса "Инженерная формула" в Тюмени. Волжане будут представлять Россию на аналогичном международном соревновании, который проводится в рамках "АрМИ-2019", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Капитан команды Олег Рябов сказал, что победа была ожидаемой. В его команде выступили 16 человек.

"Мы тренировались и у себя в части, и на трассе, подготовили технику. Вышли и победили", - сказал он.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вручил победителям переходящий кубок, вымпел, медали и призы от правительства Тюменской области. Серебряный кубок и медали получила 14-я отдельная бригада Восточного военного округа (село Вятское, Хабаровский край), третье место заняла 45-я отдельная бригада Западного военного округа (посёлок Нахабино).

"Несмотря на разные места, команды показали высокие результаты, перекрыли многие показатели. Это очень приятно отметить мне как начальнику инженерных войск. Самое главное - не было нарушений техники безопасности, это говорит об обученности личного состава, мы способны выполнять задачи и в мирное время", - отметил Юрий Ставицкий.

Отметим, на конкурс "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр-2019 в Тюмени приедут команды из Казахстана, Пакистана, Лаоса, Китая и других стран. Многие будут впервые выступать на российской технике, поэтому подготовка начнется заранее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На АрМИ-2019 Россию представят волгоградские военные инженеры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: АрМИ-2019, соревнования, военные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров