Губернатора Архангельской области освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время его официальной речи на Дне города.

Видеозапись появилась в соцсетях. Как только Орлов вышел на сцену, люди начали свистеть и скандировать "В отставку", "Позор", "Пошел вон".

После этого сквозь толпу стали пробираться силовики. Отметим, среди присутствовавших на празднике были и так называемые "желтые жилеты", полицейские подходили, в том числе, и к ним.

Ранее похожая ситуация возникла в День России: главу региона освистали во время его выступления 12 июня.

"Антиорловские" настроения начались в области из-за строительства так называемого экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области, где по планам региональных властей собираются принимать и перерабатывать московский мусор.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов в одном из публичных выступлений назвал протестующих "шелупонью", в ответ они потребовали немедленной отставки чиновника.

В настоящее время активисты разбили у станции Шиес бессрочный лагерь, активисты следят за ходом строительства и по возможности пытаются противодействовать этому. В Архангельске, Северодвинске и ряде других населенных пунктов прошла целая серия протестных акций.

Отставки Орлова требуют и работники "Севмаша". 23 апреля на предприятии спустили на воду первую атомную подлодку "Белгород". После в СМИ появились фото, где видно, что в ходе видеомоста рабочие развернули плакат с просьбой к Владимиру Путину отправить в отставку главу Архангельской области.