23 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Образование Пермский край
Цифровизация вузовских программ Максим Решетников (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский край – в числе лидеров по открытости регионов трансформации системы образования

В Пермском крае будут развивать онлайн-образование: разговор о возможности цифровой трансформации классических вузовских программ шёл 28 июня на заседании регионального Координационного совета по цифровой экономике. В нём приняли участие федеральные эксперты, представители ведущих пермских вузов и IT-компаний. По мнению губернатора Максима Решетникова, "сегодня вузам брошен новый вызов: значительные деньги инвестируются в образовательные онлайн-платформы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Это не просто дистанционное образование, оно полностью интерактивное и даёт такое качество обучения, что ведущие мировые университеты готовы принимать результаты экзаменов наравне с традиционными. В гонку с новыми форматами обучения включились не только мировые и федеральные вузы: региональным вузам сложно держаться в стороне. Сейчас нашим вузам важно найти своё место и сохранить свои профессиональные компетенции, понять, какие направления необходимо разрабатывать дальше", - сказал губернатор.

Директор центра новых образовательных технологий EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов высоко оценил уровень открытости региона изменениям сферы образования, добавив, что этот сектор, в отличие от других сервисных, очень закрытый во всех регионах страны.

"Усилиями губернатора и его команды Пермский край входит в десятку регионов, открытых для цифровых трансформаций в области образования", - сказал он.

На совещании обсудили федеральные проекты "Цифровой университет" и "Цифровая образовательная среда", осуществляемые в рамках нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Образование". Планируется, что эти проекты будут также реализованы в Пермском крае, сообщил Нурлан Киясов.

Сейчас в Пермском крае для студентов и специалистов IT-отрасли работает Пермский сетевой IT-университет, основной задачей которого является налаживание связей между вузами и профильными компаниями. Первые программы университета создавались для студентов и специалистов: "IoT-device за 24 часа", "Информационная безопасность в системах IoT за 24 часа", "Аналитика IoT". слушателей получили приглашение на стажировку в лучшие IT-компании.

В июне университет запустил первую демо-школу для учащихся средних и старших классов по технологии интернет-вещей. В конце июня стартовали занятия в демо-школе "Роботизированная автоматизация процессов за 24 часа" (Школа RPA). Этот курс подготовили специалисты Объединённого центра обслуживания холдинга "Уралхим" совместно с разработчиком программной платформы UiPath. Зачисление на программы предусматривает вступительные тестовые задания, обучение бесплатное.

Цифровизация вузовских программ Максим Решетников(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Коммерческий директор Macroscop Дмитрий Аминов рассказал, что компания чувствует нехватку кадров, речь идёт и об уровне приходящих специалистов, и об их количестве.

"Сейчас мы уже проводим совместные программы с пермскими вузами. Первый наш проект – Школа компьютерного зрения. В рамках неё мы даём студентам те навыки и знания, которыми обладаем сами, и предлагаем талантливым студентам пройти у нас практику с возможным дальнейшим трудоустройством", - сказал он.

Об образовательных практиках подготовки IT-кадров рассказал заместитель директора по профессиональному развитию персонала компании Xsolla Александр Толмачёв. По его словам, организации приходится соперничать с такими Yandex и Google.

"Важно создавать такие условия, при которых IT-специалисты оставались бы в регионе. Мы создаём профессиональные сообщества, активно участвуем в создании IT-кластера, формируем программу обучения сотрудников, повышая уровень компетенции и вовлечённости", – отметил Толмачёв.

IT-университет – это приоритетный проект Пермского края, который реализуется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" при поддержке краевых Министерства информационного развития и связи и Министерства образования. В нём участвуют ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский филиал НИУ "ВШЭ". Начальник Управления образовательных технологий ПНИПУ Ренат Зиннатуллин отметил, что для эффективного взаимодействия необходим диалог с бизнесом на регулярной основе.

"Мы заинтересованы в реализации программ дополнительного профессионального образования как для студентов, так и для действующих специалистов. Только в рамках диалога мы поймём, что необходимо IT-отрасли и что могут предложить вузы", - уверен Зиннатуллин.

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Пермский край – в числе лидеров по открытости регионов трансформации системы образования

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Теги: онлайн-образование, новации, IT



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