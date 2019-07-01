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Происшествия Дальневосточный ФО
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В Якутии глава муниципалитета выставил на торги жилой дом с прописанными в нем людьми

В Якутии глава муниципального образования "Теплоключевский наслег" выставил на торги жилой дом с прописанными в нем жильцами.

Сначала чиновник передал в аренду одной фирме аварийный жилой дом для того, чтобы фирма сделала там капитальный ремонт и заселила своих сотрудников, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Якутии.

Как только срок аренды закончился, глава дал указание выставить дом на торги. В жилых помещениях были зарегистрированы и имели право собственности на квартиры люди.

Затем глава подделал решение местных депутатов о передаче в аренду этого дома и о включении его в прогнозный план приватизации муниципального имущества.

Сейчас в отношении главы возбуждено уголовное дело.

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В Якутии глава муниципалитета выставил на торги жилой дом с прописанными в нем людьми

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Теги: Якутия, муниципалитет, дом, жильцы, прописка, аренда, прокуратура



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