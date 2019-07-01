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Хакеры группировки Lurk (2019) | Фото: Накануне.RU

Заседание по делу хакеров из группировки Lurk не состоялось из-за неявки защитника

С утра в понедельник в Кировском районном суде Екатеринбурга планировалось продолжение рассмотрения дела хакеров из группировки Lurk. Однако заседание не состоялось.

Как передает корреспондент Накануне.RU, представитель защиты не явился в суд. В связи с этим заседание было перенесено на другой день. Точная дата пока неизвестна.

Хакеры группировки Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, на счету хакеров, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также якутский банк "Таата". Среди потерпевших фигурируют еще несколько российских турфирм. В октябре 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников Lurk Игорю Маковкину - он получил пять лет колонии.

Дело остальных хакеров начали повторно рассматривать в начале июня. На первом же заседании так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский обвинил суд в работе на американское ЦРУ.

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Заседание по делу хакеров из группировки Lurk не состоялось из-за неявки защитника

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Теги: хакеры, Lurk, дело, суд, Екатеринбург, адвокат



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