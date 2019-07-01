В Челябинске полицейскому выплатят почти 6 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Министерство финансов РФ за счет казны государства должно выплатить более 5,9 млн рублей реабилитированному полицейскому из Челябинска Денису Кольцову.

Напомним, в ноябре 2015 года в Центральном районном суде Челябинска завершился громкий судебный процесс по делу сотрудников регионального ГУ МВД, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Все трое обвиняемых были оправданы за отсутствием состава преступления. Как считало следствие, 11 и 12 января 2013 года силовики в помещении отдела полиции №5 по Челябинску избили задержанного с целью получения признания. Потерпевший подозревался в причастности к угонам автотранспорта, позднее он был осужден и приговорен к лишению свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция Челябинского областного суда частично изменила постановление районного суда по заявлению о возмещении реабилитированному Денису Кольцову имущественного вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

"Областным судом отказано в удовлетворении требований о возмещении расходов, связанных с покупкой продуктов питания и предметов первой необходимости при содержании Кольцова под стражей. На основании этого общая сумма взыскания с Министерства финансов РФ за счет казны государства снизилась на 46 тысяч рублей и составила 5 млн 934 тыс. 798 рублей. Таким образом, была удовлетворена апелляционная жалоба представителя Министерства финансов РФ", - рассказали в пресс-службе.