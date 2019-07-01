В Челябинске полицейскому выплатят почти 6 млн рублей за незаконное уголовное преследование

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске полицейскому выплатят почти 6 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Министерство финансов РФ за счет казны государства должно выплатить более 5,9 млн рублей реабилитированному полицейскому из Челябинска Денису Кольцову.

Напомним, в ноябре 2015 года в Центральном районном суде Челябинска завершился громкий судебный процесс по делу сотрудников регионального ГУ МВД, которых обвиняли в превышении должностных полномочий. Все трое обвиняемых были оправданы за отсутствием состава преступления. Как считало следствие, 11 и 12 января 2013 года силовики в помещении отдела полиции №5 по Челябинску избили задержанного с целью получения признания. Потерпевший подозревался в причастности к угонам автотранспорта, позднее он был осужден и приговорен к лишению свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция Челябинского областного суда частично изменила постановление районного суда по заявлению о возмещении реабилитированному Денису Кольцову имущественного вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования.

"Областным судом отказано в удовлетворении требований о возмещении расходов, связанных с покупкой продуктов питания и предметов первой необходимости при содержании Кольцова под стражей. На основании этого общая сумма взыскания с Министерства финансов РФ за счет казны государства снизилась на 46 тысяч рублей и составила 5 млн 934 тыс. 798 рублей. Таким образом, была удовлетворена апелляционная жалоба представителя Министерства финансов РФ", - рассказали в пресс-службе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске полицейскому выплатят почти 6 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полицейский, угонщик, арест, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров