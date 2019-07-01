Победу в конкурсе "Безопасный маршрут" на АрМИ-2019 в Тюмени одержали военные из Ростовской области

Победу во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут", который прошел в рамках АрМИ-2019 в Тюмени, одержала команда 11-ой инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Победители представят Россию на международном этапе, который состоится в августе на полигоне учебно-тренировочного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова (ТВВИКУ).

Команда ТВВИКУ взяла второе место. "Безопасный маршрут" в команде тюменцев прокладывали 19 курсантов училища и военнослужащих по контракту под командованием начальника штаба батальонного обеспечения учебного процесса майора Сергея Зозули.

Бронза досталась 45-ой отдельной инженерной бригаде Западного военного округа (Нахабино, Московская область).

По итогам прохождения "Безопасного маршрута" показавшие себя расчеты получили дипломы, статуэтки и памятные призы. Лучшим инженерно-штурмовым подразделением признали подразделение от первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения города Мурома из Владимирской области. Лучшим расчетом тяжелого механизированного моста - экипаж ТММ-3 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Экипаж БАТ-2 63-й отдельного морского инженерного полка Северного флота из Мурманской области стал лучшим экипажем путепрокладчика. Лучшим среди инженерных машин разграждения был признан экипаж ТВВИКУ.