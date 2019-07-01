Победу в конкурсе "Безопасный маршрут" на АрМИ-2019 в Тюмени одержали военные из Ростовской области

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Армейские игры, военные игры, армия (2017) | Фото: armygames2016.mil.ru/

Победу в конкурсе "Безопасный маршрут" на АрМИ-2019 в Тюмени одержали военные из Ростовской области

Победу во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут", который прошел в рамках АрМИ-2019 в Тюмени, одержала команда 11-ой инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Победители представят Россию на международном этапе, который состоится в августе на полигоне учебно-тренировочного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова (ТВВИКУ).

Команда ТВВИКУ взяла второе место. "Безопасный маршрут" в команде тюменцев прокладывали 19 курсантов училища и военнослужащих по контракту под командованием начальника штаба батальонного обеспечения учебного процесса майора Сергея Зозули.

Бронза досталась 45-ой отдельной инженерной бригаде Западного военного округа (Нахабино, Московская область).

По итогам прохождения "Безопасного маршрута" показавшие себя расчеты получили дипломы, статуэтки и памятные призы. Лучшим инженерно-штурмовым подразделением признали подразделение от первой гвардейской инженерно-саперной бригады центрального подчинения города Мурома из Владимирской области. Лучшим расчетом тяжелого механизированного моста - экипаж ТММ-3 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Экипаж БАТ-2 63-й отдельного морского инженерного полка Северного флота из Мурманской области стал лучшим экипажем путепрокладчика. Лучшим среди инженерных машин разграждения был признан экипаж ТВВИКУ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Победу в конкурсе "Безопасный маршрут" на АрМИ-2019 в Тюмени одержали военные из Ростовской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Безопасный маршрут, АрМИ-2019, Армейские игры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров