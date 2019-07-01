СМИ: в Югру приехала "смертница из Дагестана"

В ХМАО из Дагестана якобы прибыла "смертница". Приметы распространяют в соцсетях и местных СМИ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ей 44 года, в Югре её якобы ждал знакомый. Особых примет у неё нет, однако известно, что она постоянно ходит в чёрном хиджабе, сообщает "СургутинформТВ". Якобы она имеет при себе самодельное взрывное устройство и подозревается в активном сочувствии террористам.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что не комментируют ориентировку.