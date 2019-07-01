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Общество Свердловская область
Владимир Миронов (2019) | Фото: 66.mvd.ru

У свердловских полицейских новый начальник - генерал Владимир Миронов

Временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МВД России по Свердловской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Миронов. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель областного Главка Валерий Горелых.

Ранее Миронов возглавлял главное следственное управление (ГСУ) полиции региона. По данным полковника Горелых, сегодня, 1 июля, новый начальник провел первое селекторное совещание, на котором заострил внимание на необходимости качественного завершения первого полугодия и подверг критике ряд подразделений.

"Он поставил конкретные сроки для устранения недостатков, предупредив при этом первых лиц отделов полиции о персональной ответственности. Генерал Миронов поставил в известность отстающие райотделы, что на грядущей в конце июля итоговой коллегии по результатам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений за шесть месяцев 2019 года будет дана принципиальная оценка тем, кто не справляется с поставленными задачами по защите законных интересов граждан от преступных посягательств", - отметил Валерий Горелых.

полиция(2019)|Фото: Накануне.RU

Что касается Петра Кривегина, который был врио руководителя областного Главка до 1 июля, то он будет занят в организации выставки "Иннопром" и глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019.

"Несмотря на то, что последние шесть месяцев он фактически жил на работе, не оформил даже краткосрочный отпуск и взялся за подготовку свердловского гарнизона полиции к охране общественного порядка и общественной безопасности на грядущих мероприятиях международного уровня GMIS и "Иннопром". Эта задача для генерала Кривегина сейчас в приоритете, чтобы все прошло на достойном уровне и для гостей, и для жителей столицы Среднего Урала", - заключил полковник Горелых.

Напомним, прежний глава ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин в октябре прошлого года покинул свой пост. Сейчас он работает руководителем Главка Воронежской области.

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У свердловских полицейских новый начальник - генерал Владимир Миронов

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Теги: Миронов, генерал, назначение



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