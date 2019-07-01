В Хабаровске изъяли 170 килограммов черной икры на 37 млн рублей

Сотрудники ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО нашли в нежилом помещении более 170 килограммов черной икры. Нежилое помещение принадлежит местному жителю.

Оказалось, что это икра осетра, вид которого входит в Красную книгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе силового ведомства.

Икра была расфасована в 347 пластиковых контейнеров, общий ущерб от незаконной деятельности мужчины составил более 37 млн руб.

Пока по факту находки проводится проверка.