В Хабаровске изъяли 170 килограммов черной икры на 37 млн рублей
Сотрудники ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО нашли в нежилом помещении более 170 килограммов черной икры. Нежилое помещение принадлежит местному жителю.
Оказалось, что это икра осетра, вид которого входит в Красную книгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе силового ведомства.
Икра была расфасована в 347 пластиковых контейнеров, общий ущерб от незаконной деятельности мужчины составил более 37 млн руб.
Пока по факту находки проводится проверка.