23 Июля 2020
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черная икра (2019) | Фото:hd-1366x768.ru

В Хабаровске изъяли 170 килограммов черной икры на 37 млн рублей

Сотрудники ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО нашли в нежилом помещении более 170 килограммов черной икры. Нежилое помещение принадлежит местному жителю.

Оказалось, что это икра осетра, вид которого входит в Красную книгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе силового ведомства.

Икра была расфасована в 347 пластиковых контейнеров, общий ущерб от незаконной деятельности мужчины составил более 37 млн руб.

Пока по факту находки проводится проверка.

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В Хабаровске изъяли 170 килограммов черной икры на 37 млн рублей

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Теги: черная икра, осетр, Красная книга, деликатес, Хабаровск, изъяли, ФСБ



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