Замкомандующего ВКС России: "Летчику не надо денег много платить, ему надо дать возможность летать"

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
(2012) | Фото:

Замкомандующего ВКС России: "Летчику не надо денег много платить, ему надо дать возможность летать"

В сети обсуждают интервью замкомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрея Юдина, которое он дал телеканалу "Звезда". Обсуждая штат ВКС и подготовку кадров, он высказал такое мнение: "В авиации должны служить сугубо мотивированные люди. Это самое главное. Летчику не надо денег много платить, ему надо дать возможность летать, это ему достаточно. Для этого создана система отбора в училища, основанная на очень серьезном профессиональном отборе. И сама система обучения: мы сейчас проработали концепцию, будем начинать летать со второго курса…".

Это неоднозначное высказывание насчет вторичности хорошей оплаты труда вызвало негативную реакцию в среде авиационных блогеров. Так, telegram-канал AviaComments пишет: "Нет цензурных комментариев. Нам пишут, что это видео со смехом смотрят лётчики в авиационных полках, размышляя при этом об увольнении из армии и переходе в гражданскую авиацию. Теперь понятно, откуда берётся кадровый голод в ВКС. Предлагаем новый хэштег для обсуждения этой проблемы: #СугубоМотивированные".

Кстати, в начале этого года с подачи все тех же telegram-каналов в прессе появились сообщения о массовом уходе летчиков из ВКС России. "Через 10 лет после училища летчик Су-35 получает около 80 тыс. в месяц, и даже в случае службы в Сирии, где за полтора месяца командировки доплачивают еще около 100 тыс. рублей, зарплата получается значительно меньше, чем у второго пилота в гражданской авиации", - писал тогда канал "Взгляд человека в лампасах". В военном ведомстве информацию о кадровом голоде опровергали: "с 2018 года в авиационных вузах проводятся полноценные выпуски летного состава, а укомплектованность составляет более 90%. С учетом выпуска 2019 года средняя укомплектованность летным составом авиационных частей составит более 95%".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Замкомандующего ВКС России: "Летчику не надо денег много платить, ему надо дать возможность летать"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей юдин, вкс россии, зарплата летчиков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров