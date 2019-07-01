Замкомандующего ВКС России: "Летчику не надо денег много платить, ему надо дать возможность летать"

В сети обсуждают интервью замкомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрея Юдина, которое он дал телеканалу "Звезда". Обсуждая штат ВКС и подготовку кадров, он высказал такое мнение: "В авиации должны служить сугубо мотивированные люди. Это самое главное. Летчику не надо денег много платить, ему надо дать возможность летать, это ему достаточно. Для этого создана система отбора в училища, основанная на очень серьезном профессиональном отборе. И сама система обучения: мы сейчас проработали концепцию, будем начинать летать со второго курса…".

Это неоднозначное высказывание насчет вторичности хорошей оплаты труда вызвало негативную реакцию в среде авиационных блогеров. Так, telegram-канал AviaComments пишет: "Нет цензурных комментариев. Нам пишут, что это видео со смехом смотрят лётчики в авиационных полках, размышляя при этом об увольнении из армии и переходе в гражданскую авиацию. Теперь понятно, откуда берётся кадровый голод в ВКС. Предлагаем новый хэштег для обсуждения этой проблемы: #СугубоМотивированные".

Кстати, в начале этого года с подачи все тех же telegram-каналов в прессе появились сообщения о массовом уходе летчиков из ВКС России. "Через 10 лет после училища летчик Су-35 получает около 80 тыс. в месяц, и даже в случае службы в Сирии, где за полтора месяца командировки доплачивают еще около 100 тыс. рублей, зарплата получается значительно меньше, чем у второго пилота в гражданской авиации", - писал тогда канал "Взгляд человека в лампасах". В военном ведомстве информацию о кадровом голоде опровергали: "с 2018 года в авиационных вузах проводятся полноценные выпуски летного состава, а укомплектованность составляет более 90%. С учетом выпуска 2019 года средняя укомплектованность летным составом авиационных частей составит более 95%".