23 Июля 2020
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Правительство Пермского края, табличка (2017) | Фото: v-kurse.ru

В прикамском минимущества произошли кадровые перестановки

В министерстве имущества Пермского края произошли кадровые перестановки, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост руководителя управления градостроительной политики покинул замминистра края Евгений Бондарчук. Пока новый руководитель управления не назначен. Замминистра Лариса Ведерникова получила должность первого заместителя.

Сейчас в ведомстве несколько заместителей министра: начальник управления имущественных отношений Светлана Ташкинова, начальник правового управления Татьяна Трубинова. Отметим, что с 25 июня ведомство официально изменило название: с министерства по управлению имуществом и земельным отношениям на министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Указ о переименовании ведомства был подписан губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в апреле.

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В прикамском минимущества произошли кадровые перестановки

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Теги: министерство имущества, кадровые перестановки



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