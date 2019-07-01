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Политика За рубежом
Сирия Дамаск (2018) | Фото:sana.sy

Мирные жители погибли при ракетном обстреле Израиля по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. По данным агентства SANA, погибли четыре человека.

Как стало известно, жертвами ночной атаки по Дамаску стали четыре мирных жителя, в том числе месячный ребенок. Еще 21 человек ранен.

В южном пригороде разрушились несколько ветхих строений, а также вылетели стекла в зданиях, пишет Regnum.

По данным РИА Новости, израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям военных САР.

Напомним, Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. 21 января системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет в небе над Дамаском.

В марте израильские военные отказались комментировать информацию о нанесении ракетного удара в районе сирийского Алеппо.

27 мая ВВС Израиля нанесли удары в сирийской провинции Кунейтра и по аэропорту Алеппо. Согласно заявлению военных, это было сделано в ответ на обстрел израильского истребителя с территории Сирии.

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Мирные жители погибли при ракетном обстреле Израиля по Дамаску

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Теги: дамаск, израиль, обстрел



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