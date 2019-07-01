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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
газовый баллон (2017) | Фото: mingas.ru

На ямальской трассе взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

На трассе Новый Уренгой – Тарко-Сале произошёл взрыв газового баллона, есть пострадавшие, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Баллон разорвался во время ремонтных работ на 609 км трассы в 30 км от ближайшего населённого пункта. Пострадали шесть рабочих, сообщает "Север-пресс". Возгорания после взрыва не было.

В пресс-службе окружного управления МЧС Накануне.RU факт взрыва подтвердили, однако от более подробных комментариев воздержались.

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На ямальской трассе взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

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Теги: газовый баллон, взрыв, трасса Новый Уренгой - Тарко-Сале



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Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2019 11:00 Мск На Ямале у пострадавших от взрыва газового баллона - ожоги, отравление угарным газом, ЧМТ

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