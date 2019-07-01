23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске установили причину вспышки описторхоза

Специалисты Роспотребнадзора установили причину вспышки описторхоза в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления, в ходе эпидемиологическое расследование установлен единый фактор передачи инвазии. Все заболевшие употребляли рыбу язь холодного или горячего копчения, а также вяленую.

В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора проводят проверки предприятий торговли и рыбоперерабатывающих цехов с отбором рыбной продукции и сырья, смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели.

Из оборота изъято 2 тыс. 352 кг язя мороженого и 615 кг готовой продукции.

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В Челябинске установили причину вспышки описторхоза

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Теги: описторхоз, рыба, язь, заболевание,



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