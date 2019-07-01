В Челябинске установили причину вспышки описторхоза

Специалисты Роспотребнадзора установили причину вспышки описторхоза в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления, в ходе эпидемиологическое расследование установлен единый фактор передачи инвазии. Все заболевшие употребляли рыбу язь холодного или горячего копчения, а также вяленую.

В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора проводят проверки предприятий торговли и рыбоперерабатывающих цехов с отбором рыбной продукции и сырья, смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели.

Из оборота изъято 2 тыс. 352 кг язя мороженого и 615 кг готовой продукции.