В Калининграде врач и анестезиолог роддома обвиняются в убийстве недоношенного младенца

В Калининграде и.о. главврача роддома №4 и анестезиолога этого же учреждения обвиняют в убийстве новорожденного недоношенного младенца.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года и.о. главврача дала указание анестезиологу убить новорожденного младенца, который родился недоношенным - она решила это сделать, чтобы не портить показатели учреждения и впоследствии стать главным врачом, сообщили Накануне.RU в СКР.

Анестезиолог ввела младенцу смертельное лекарство, от этого малыш скончался. После этого и.о. главврача написала в истории родов, что ребенок умер в утробе матери.

Сейчас в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.