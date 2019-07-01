23 Июля 2020
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Сургут, городская клиническая поликлиника № 4 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Калининграде врач и анестезиолог роддома обвиняются в убийстве недоношенного младенца

В Калининграде и.о. главврача роддома №4 и анестезиолога этого же учреждения обвиняют в убийстве новорожденного недоношенного младенца.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года и.о. главврача дала указание анестезиологу убить новорожденного младенца, который родился недоношенным - она решила это сделать, чтобы не портить показатели учреждения и впоследствии стать главным врачом, сообщили Накануне.RU в СКР.

Анестезиолог ввела младенцу смертельное лекарство, от этого малыш скончался. После этого и.о. главврача написала в истории родов, что ребенок умер в утробе матери.

Сейчас в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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В Калининграде врач и анестезиолог роддома обвиняются в убийстве недоношенного младенца

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Теги: Калининград, роддом, младенец, убийство, врач, анестезиолог



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