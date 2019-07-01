Одумалась: грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила пост в Facebook, в котором заявила об отказе от концертов в России.

Напомним, ранее исполнительница выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и стала объектом критики со стороны грузинского общества. После этого певица заявила в соцсети, что больше никогда не будет выступать в России.

Но на данный момент пост с заявлением Катамадзе об отказе от концертов недоступен. Последнее сообщение на ее странице в Facebook опубликовано 29 июня. Видимо, артистка удалила свое сообщение, отмечает ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, после антироссийских выступлений в Тбилиси в конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения России с Грузией с 8 июля.